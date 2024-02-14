В Алтайском крае перекрыли пять трасс из-за метели и снегопада

Ограничения ввели на участках автодорог федерального и регионального значения В Алтайском крае временно перекрыли пять участков дорог из-за сильного ветра, метели и плохой видимости на дорогах, сообщили в ГИБДД региона.
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