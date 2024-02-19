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«Гражданская война поколений»: раскол в Республиканской партии показал точку уязвимости США

«Гражданская война поколений»: раскол в Республиканской партии показал точку уязвимости США

Настоящая «гражданская война» внутри Республиканской партии по поводу роли, которую Соединенные Штаты должны играть на Украине и в мире, взбудоражила Вашингтон после голосования по законопроекту относительно помощи Киеву и Тель-Авиву.

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