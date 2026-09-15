Сотрудниками полиции Оренбургской области задержана подозреваемая в краже денег и ювелирных украшений у пенсионеров

Сотрудниками МО МВД России «Бузулукский» во взаимодействии с коллегами из города Екатеринбурга задержана 39-летняя жительница Ростовской области по подозрению в краже крупной суммы денег и ювелирных изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым