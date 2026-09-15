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Происшествия

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Сотрудниками полиции Оренбургской области задержана подозреваемая в краже денег и ювелирных украшений у пенсионеров

Сотрудниками МО МВД России «Бузулукский» во взаимодействии с коллегами из города Екатеринбурга задержана 39-летняя жительница Ростовской области по подозрению в краже крупной суммы денег и ювелирных изделий.

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