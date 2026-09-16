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Цены на газ в США и Европе скорректировались в среду

Цены на газ в США и Европе скорректировались в среду

Текущие цены на газ: в США коррекция до 2,9 USD/млн BTU, в Европе рост до 950 USD/1000 м³. Российский газ ориентируется на спотовые рынки и конкурентные механизмы, сохраняя связь с ценами на нефть.

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