На холод в общественном транспорте жалуются карагандинцы

В автопарке № 3 прокомментировали частые жалобы горожан на холодные, неотапливаемые автобусы. Пассажирам рекомендуют просить водителей включать отопительные приборы, если же те отказываются - жаловаться в автопарк, - сообщает корреспондент ekaraganda.