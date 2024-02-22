На холод в общественном транспорте жалуются карагандинцы

В автопарке № 3 прокомментировали частые жалобы горожан на холодные, неотапливаемые автобусы. Пассажирам рекомендуют просить водителей включать отопительные приборы, если же те отказываются - жаловаться в автопарк, - сообщает корреспондент ekaraganda.
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