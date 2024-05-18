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Объем авиаперевозок внутри России в 2024 году сократится на 7%

Объем авиаперевозок внутри России в 2024 году сократится на 7%

Объем авиаперевозок пассажиров внутри России по итогам текущего года сократится на 7% к показателю 2023-го и составит 77,3 млн человек, следует из документа, размещенного на сайте официального публикования правовых актов.

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