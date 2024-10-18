Алматы (ATP). 1/2 финала. Хачанов поборется с Вукичем, Серундоло – с Диалло

Сетка здесь. Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Крытые корты, хард 1/2 финала Франсиско Серундоло (Аргентина) Габриэль Диалло (Канада) Дата проведения 19 октября, 13.
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