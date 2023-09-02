Самый знаменитый на данный момент американский журналист Такер Карлсон продолжает свое европейское турне, в процессе которого он уже успел взять интервью у президента Сербии, а буквально вчера был опубликован разговор с лидером Венгрии.
ЕС готов воевать за российский газ
Комментарии
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Александр Почекунин
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7 час.
Владимир Соловьев
ГАЗ Европе нужен для своего производства. Единственный выход для них, это строить свои заводы в России. Но для этого им надо отодвинуться от наших границ, как заявил им об этом Пути!
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6 час.
Геннадий Ушаков
ЕС не смогло защитить свою независимость. За какой газ они собираются воевать? У них все было, своими руками от всего избавились по приказу Бидона. По мне, я бы их совсем оставил без газа, замена ЕС уже есть. Еще с 10.09.2023 в Австралии намечается забастовка в газовой отрасли. Вот и пусть мерзнет европейский, волчий хвост.
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5 час.
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