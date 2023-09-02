ЕС готов воевать за российский газ

ГАЗ Европе нужен для своего производства. Единственный выход для них, это строить свои заводы в России. Но для этого им надо отодвинуться от наших границ, как заявил им об этом Пути!

Геннадий Ушаков

ЕС не смогло защитить свою независимость. За какой газ они собираются воевать? У них все было, своими руками от всего избавились по приказу Бидона. По мне, я бы их совсем оставил без газа, замена ЕС уже есть. Еще с 10.09.2023 в Австралии намечается забастовка в газовой отрасли. Вот и пусть мерзнет европейский, волчий хвост.