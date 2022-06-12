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Игроки «Тампы» вновь дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Стэмкос взял его в руки

Игроки «Тампы» вновь дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Стэмкос взял его в руки

Игроки «Тампы» вновь дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. «Лайтнинг» одержали победу в финале Восточной конференции над «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче).

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