В Правительстве рассказали какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию

В России на досрочную страховую пенсию могут рассчитывать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжёлых производств, жители и работники районов Крайнего Севера, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, а также отдельные категории граждан с инвалидностью и родители детей-инвалидов.