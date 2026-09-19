В Правительстве рассказали какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию

В России на досрочную страховую пенсию могут рассчитывать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжёлых производств, жители и работники районов Крайнего Севера, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, а также отдельные категории граждан с инвалидностью и родители детей-инвалидов.
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