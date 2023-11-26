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Нуньес устроил перепалку с Гвардиолой после матча «Ливерпуля» и «Ман Сити». Клопп остановил конфликт: «Я люблю их обоих. Не понял ни слова»

Нуньес устроил перепалку с Гвардиолой после матча «Ливерпуля» и «Ман Сити». Клопп остановил конфликт: «Я люблю их обоих. Не понял ни слова»

По окончании матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:1) нападающий мерсисайдцев начал перепалку с тренером соперников у скамейки запасных.

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