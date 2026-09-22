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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области открыли новый мост через реку Бодайбо

На севере Иркутской области заработал мост через реку Бодайбо. Этот мост располагается на выезде из города Бодайбо на 1,8 км автомобильной дороги Бодайбо – Мама.

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