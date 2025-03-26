Два стакана в день: как чай защищает сердце

Регулярное употребление чая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе показали, что чайные листья способны выводить из организма тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, что также способствует улучшению работы сердца и сосудов.