Против «Крыльев Советов» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Полиция возбудила дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества на основании заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева против футбольного клуба «Крылья Советов».
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