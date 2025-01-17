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Против «Крыльев Советов» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Против «Крыльев Советов» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Полиция возбудила дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества на основании заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева против футбольного клуба «Крылья Советов».

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