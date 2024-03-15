На выборах в Москве уже 1 млн человек воспользовались электронным голосованием

Свыше 1 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
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