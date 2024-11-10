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Царьград

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В Прикамье в ДТП погиб известный адвокат

В Прикамье в ДТП погиб известный адвокат

Евгений Васев возглавлял коллегию адвокатов «Стратегия права».В Пермском крае в результате массового ДТП погиб известный адвокат, председатель коллегии адвокатов «Стратегия права» Евгений Васев.

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