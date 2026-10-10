Осенний рыцарский турнир пройдет в Выборге 24 октября

Осенний рыцарский турнир пройдет в Выборгском замке 24 октября — полное погружение в эпоху средневековья 24 октября в стенах легендарного Выборгского замка состоится ежегодный фестиваль «Осенний рыцарский турнир».
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