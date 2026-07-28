Покинула город: выяснилось, куда пропала МакSим после больницы

Директор звезды объяснила, где она сейчас находится. Певица МакSим взяла паузу в карьере после похорон отца Социальные сетиПевица МакSим, которая недавно пережила трагическую потерю отца и последующую госпитализацию, уже выписана из больницы.
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