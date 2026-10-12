В Госдуме хотят освободить школьников от платы за проезд в общественном транспорте

Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", предложил сделать общественный транспорт бесплатным для школьников по всей России, сообщает ТАСС.
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