Психолог Ирина Павлова объяснила, почему вечером мозгу труднее контролировать желание к сладкому и алкоголю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- Мигрантам прикрою...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым