Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +10°, дождь со снегом• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +11°, дождь• Алушта: +11°, дождь• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +8°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +7°, пасмурно• Судак: +10°, дождь• Феодосия: +9°, дождь• Ке.
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