⚡️Le Figaro удалила своё сообщение о разрешении Киеву со стороны Франции и Великобритании наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow и SCALP EG.
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⚡️Le Figaro удалила своё сообщение о разрешении Киеву со стороны Франции и Великобритании наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow и SCALP EG.