В ночь на 17 сентября в посёлке Билимбай под Первоуральском при пожаре в частном доме погиб 13-летний подросток, тело которого спасатели обнаружили при разборе обгоревших конструкций.
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