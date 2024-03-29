Сколько денег заработал Ленин во время ссылки

В декабре 1895 года молодой революционер Владимир Ульянов, тогда ещё не придумавший себе псевдонима Ленин (обычным его псевдонимом в это время был Тулин), был в первый и последний раз в своей жизни арестован и предан суду в России.
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