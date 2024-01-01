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После массированного удара враг снова атаковал Белгород. Циничный ход разоблачил мэр

После массированного удара враг снова атаковал Белгород. Циничный ход разоблачил мэр

Спустя два дня после массированного ракетного удара враг снова атаковал Белгород. Циничный ход разоблачил мэр Валентин ДемидовВ последние часы в социальных сетях активно распространяется информация о том, что улицы Белгорода оказались усыпанными многочисленными минами-"лепестками", несущими угрозу жизни и здоровью горожан.

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