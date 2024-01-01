После массированного удара враг снова атаковал Белгород. Циничный ход разоблачил мэр

Спустя два дня после массированного ракетного удара враг снова атаковал Белгород. Циничный ход разоблачил мэр Валентин ДемидовВ последние часы в социальных сетях активно распространяется информация о том, что улицы Белгорода оказались усыпанными многочисленными минами-"лепестками", несущими угрозу жизни и здоровью горожан.