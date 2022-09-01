Siemens не может ремонтировать турбины газопровода “Северный поток”

Siemens сейчас не может проводить плановый ремонт турбин газопровода “Северный поток”. “Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов.
Siemens сейчас не может проводить плановый ремонт турбин газопровода “Северный поток”. “Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов.
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