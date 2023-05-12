Сестры живут в одном теле, но только у одной из них есть парень.

22-Летние сиамские близнецы Кармен и люпита Андраде срослись не только духовно, но и физически. Они живут в Коннектикуте, США, и имеют одинаковое туловище, кровеносную систему, репродуктивную систему, печень и другие органы, включая влагалище.
22-Летние сиамские близнецы Кармен и люпита Андраде срослись не только духовно, но и физически. Они живут в Коннектикуте, США, и имеют одинаковое туловище, кровеносную систему, репродуктивную систему, печень и другие органы, включая влагалище.
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