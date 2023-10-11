Суд вынес приговор экс-члену правления правозащитного центра «Мемориал» Орлову

Головинский суд Москвы вынес приговор экс-члену правления правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Олегу Орлову по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, назначив ему штраф в размере 150 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии