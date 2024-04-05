Немецкую армию подготовят к претензиям соседей

Министр обороны ФРГ намерен пересмотреть структуру ВС Германии. Предлагаемые им реформы заключаются в создании единого оперативного командования армией, а также внедрением нового рода войск, действующего в информационном пространстве.
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