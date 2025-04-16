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Петербургский дневник

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В Выборге задержали подозреваемого в совращении несовершеннолетней через мессенджер

В Выборге задержали подозреваемого в совращении несовершеннолетней через мессенджер

Преступником может оказаться 16-летний иностранец В Выборге полиция нашла и задержала подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.

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