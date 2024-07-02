Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»

лл

лина любимцева

ОТКРЫТО нужно говорить о последствиях подобных действий, ане намекать!! Хватит уже заигрывать и пресмыкаться перед этим Израилем. Тоже, нашли "великую страну"... Плевка не стоит...Израиль был России враждебным, есть и будет всегда. Шкуры продажные. Не верю им.