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Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»

Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»

На днях газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке Тель-Авивом Киеву восьми американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ОТКРЫТО нужно говорить о последствиях подобных действий, ане намекать!! Хватит уже заигрывать и пресмыкаться перед этим Израилем. Тоже, нашли &quot;великую страну&quot;... Плевка не стоит...Израиль был России враждебным, есть и будет всегда.  Шкуры продажные. Не верю им.
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