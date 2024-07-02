На днях газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке Тель-Авивом Киеву восьми американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОТКРЫТО нужно говорить о последствиях подобных действий, ане намекать!! Хватит уже заигрывать и пресмыкаться перед этим Израилем. Тоже, нашли "великую страну"... Плевка не стоит...Израиль был России враждебным, есть и будет всегда. Шкуры продажные. Не верю им.
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