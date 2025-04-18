Архиепископу Маркелу запретили выезд из страны

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел был остановлен в четверг утром в Международном аэропорту Кишинева и не допущен на борт самолета, который должен был вылететь в Иерусалим, где он должен был принять участие в принесении Благодатного огня.
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