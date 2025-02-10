Компанию «Родные поля» Петра Ходыкина изъяло государство

В условиях, когда российская экономика требует устойчивости, а бизнес нуждается в поддержке государства, история предпринимателя Петра Ходыкина — это пример несправедливости, который не должен случаться в правовом государстве.
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