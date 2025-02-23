Ядовитое ли чувство? Какую пользу может принести зависть

На самодостаточных людей зависть влияет положительно. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала магистр психологии, практикующий врач и преподаватель международного института в области специализации Таисия Потевская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии