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Царьград

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«Недопустимый союз»: почему Церковь запрещает браки двух братьев с двумя сёстрами

«Недопустимый союз»: почему Церковь запрещает браки двух братьев с двумя сёстрами

Церковь не допускает двойного родства через брак.Каноническое право Русской православной церкви содержит прямой запрет на заключение браков, когда два брата вступают в брак с двумя сёстрами из одной семьи.

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