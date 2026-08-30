«Недопустимый союз»: почему Церковь запрещает браки двух братьев с двумя сёстрами

Церковь не допускает двойного родства через брак.Каноническое право Русской православной церкви содержит прямой запрет на заключение браков, когда два брата вступают в брак с двумя сёстрами из одной семьи.
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