В Нижнем Новгороде перед судом предстанут члены организованной группы за сбыт поддельных евро

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности жителей областного центра, которые ввозили на территорию Российской Федерации фальшивую валюту номиналом 50 евро с целью ее последующего обмена на отечественные рубли.
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