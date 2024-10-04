Депутат Хованская: надо усилить поддержку россиян на фоне роста цен на ЖКХ

Да.. а пенсии "вырастут" на 7%... значит, помогать нужно ВСЕМ!!! А может, проще заморозить тарифы жкх?? Как то у нас все нелогично получается в стране! Почему??

ВД

Владимир Донькин

А почему вообще растут тарифы ЖКХ??? Разве они строят что-то новое что улучшит качество услуг. До сих пор используются коммуникации построенные еще в СССР, ещё при Сталине, а тарифы растут 2 раза в год. Вопрос, а на какие цели??? Заморозьте цену на газ и нефть, которые не стал гуще, энергетики не подымут тариф, не вырастет цена на бензин и прочие расходные материалы. Газпром никак не нажрется, используя на халяву недра страны и вторично грабя народ за счет тарифов. Тарифы должны быть такими, чтоб каждый мог их оплатить без всяких компенсаций, которые вообще не нужны. Или еще вариант: компенсацию пусть оплачивает производитель услуг, увеличивший тарифы из своей прибыли... Правительству хватит идти на поводу газовиков и нефтяников, пора и кулаком по столу стукнуть...