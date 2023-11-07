В Китае обнародованы новые въездные и выездные правила для содействия интегрированному развитию двух берегов Тайваньского пролива

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Для углубления интегрированного развития двух берегов Тайваньского пролива в континентальной части Китая будет введен ряд въездных и выездных правил в отношении тайваньских соотечественников, включая активизацию людских обменов между пров.
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