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Китай

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В Китае обнародованы новые въездные и выездные правила для содействия интегрированному развитию двух берегов Тайваньского пролива

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Для углубления интегрированного развития двух берегов Тайваньского пролива в континентальной части Китая будет введен ряд въездных и выездных правил в отношении тайваньских соотечественников, включая активизацию людских обменов между пров.

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