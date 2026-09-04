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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исак впервые забил в двух матчах подряд за «Ливерпуль» – сегодня дубль «Ипсвичу» за 4 минуты

Александр Исак сделал дубль в матче против « Ипсвича » в 3-м туре АПЛ (2:0, первый тайм).  Форвард « Ливерпуля » забил на 6-й и 9-й минутах.

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