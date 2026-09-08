Опасна ли новая одежда без предварительной стирки: мнение дерматолога

Вопрос о необходимости стирки новой одежды перед первым использованием вызывает у многих сомнения. В статье рассматриваются основные аспекты безопасности ношения новой одежды без предварительной стирки, основанные на комментариях дерматолога Александра Быканова.
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