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Опасна ли новая одежда без предварительной стирки: мнение дерматолога

Вопрос о необходимости стирки новой одежды перед первым использованием вызывает у многих сомнения. В статье рассматриваются основные аспекты безопасности ношения новой одежды без предварительной стирки, основанные на комментариях дерматолога Александра Быканова.

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