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Какую упаковку делают из гофрированного картона? Преимущества материала

Какую упаковку делают из гофрированного картона? Преимущества материала

Какую упаковку делают из гофрированного картона? Преимущества материала Сергеева ТатьянаГофрированный картон благодаря своим характеристикам стал одним из самых популярных материалов для изготовления упаковки.

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