Какую упаковку делают из гофрированного картона? Преимущества материала Сергеева ТатьянаГофрированный картон благодаря своим характеристикам стал одним из самых популярных материалов для изготовления упаковки.
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