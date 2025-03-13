Прокуратура обязала власти Надыма отремонтировать дорогу к НИИ МПКС

В Надыме отремонтируют дорогу к ГУ НИИ «Медицинских проблем Крайнего Севера» РАМН. Прокуратура выдвинула требование к местной власти после проверки соблюдения безопасности дорожного движения, сообщило ведомство в официальном telegram-канале.
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