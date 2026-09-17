Флик поддержал Щенсны после ошибки в матче с «Расингом»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Расингом» (7:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что голкипер Войцех Щенсны, вышедший на замену в перерыве, остается вторым номером.
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