Глава МИД Украины Сибига едет в Турцию обсуждать оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился с официальным визитом в Турцию, где проведет встречи с коллегой Хаканом Фиданом, главой военного ведомства Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.
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