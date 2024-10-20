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Глава МИД Украины Сибига едет в Турцию обсуждать оборонное сотрудничество

Глава МИД Украины Сибига едет в Турцию обсуждать оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился с официальным визитом в Турцию, где проведет встречи с коллегой Хаканом Фиданом, главой военного ведомства Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

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