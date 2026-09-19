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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковалев про 0:1 со «Спартаком»: «Красная Бардачева немного помешала. Иногда топ-команды судят мягче, чем «Факел». В Москве к ним более лояльно судьи относятся»

Полузащитник « Факела » Антон Ковалев прокомментировал поражение от « Спартака » (0:1) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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