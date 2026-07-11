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Семак о том, не устал ли от работы в «Зените»: «Мог, но не устал. Работа, которая мне нравится, держит в тонусе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, не устал ли от работы в клубе. Специалист возглавляет петербургскую команду с 2018 года.

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