В Академии «Меганом» из обломков ракет создали арт-объекты

В Академии творческих индустрий «Меганом» при поддержке Минкультуры России завершилась программа #СВОеТВОРЧЕСТВО, объединившая профессиональных художников, участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.
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