Раскрыта тайна сопровождавших Путина истребителей: могла быть «секретная стоянка»

Заслуженный летчик Попов рассказал, почему президент летал в командировку с фронтовыми самолетами.Впечатляющее сопровождение самолета Владимир Путина в ОАЭ многофункциональными истребителями Су-35С уже назвали «редчайшим событием в истории и военной авиации и в истории России».
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