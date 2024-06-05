В США анонсировали новую помощь Украине

Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан предположил, что в ближайшие недели можно ждать объявления «о дальнейших поставках важных возможностей» Украине, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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