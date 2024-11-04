Разработано средство против неизлечимой болезни Хантингтона

Ученые Северо-Западного университета и Университета Кейс Вестерн Резерв разработали новое терапевтическое средство для борьбы с неизлечимой болезнью Хантингтона, используя полимеры для защиты клеток мозга от дегенеративных процессов.
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